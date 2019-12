TSE autoriza assinatura eletrônica para criação de partido

Equipe BR Político

Uma primeira batalha foi ganha nesta noite de terça, 3, por aqueles que pretendem criar um partido político de forma rápida. O TSE aprovou, por 4 votos a 3, o uso de assinaturas eletrônicas para a criação de novas legendas. A alternativa, porém, só será aceita após a corte eleitoral regulamentar a questão, com a aprovação de uma resolução pelo plenário do TSE em sessão que ainda não tem data para ocorrer. Com isso, o eleitor deverá ter certificação digital, que comprove a identidade e autenticidade de documentos, para dar seu apoio eletrônico à criação do novo partido.