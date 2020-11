TSE autoriza envio de Força Federal para 3 municípios

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referendaram na quinta-feira, 26, durante sessão administrativa, a decisão do presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, que autorizou o envio da Força Federal para as cidades de Manaus (AM), Fortaleza (CE) e Caucaia (CE) no segundo turno das eleições municipais, marcada para o próximo domingo, 29.

A Força Federal é composta pelos militares das Forças Armadas, que em todas as eleições contribuem para a segurança do processo eleitoral com o objetivo de garantir segurança e o livre exercício do voto.

Ao encaminhar o voto pela aprovação do envio da Força Federal para os três municípios, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que ficou justificada a atuação de tropas militares nos locais devido à notícia de, por exemplo, aumento do número de crimes violentos nas localidades.

“Essa é uma preocupação que recai sobre todos nós, sobre todos os tribunais regionais eleitorais (TREs), que é a violência por motivação política. Evidentemente é um tema que refoge do controle do Tribunal Superior Eleitoral, mas é muito preocupante, inclusive, especialmente, a violência de gênero, que também tem ocorrido ao longo dessas eleições”, ressaltou o presidente Barroso.

Segundo o ministro, há, nessas cidades, reduzido quantitativo de policiais para atuar no combate à atuação de facções criminosas nas proximidades dos locais de votação.

O ministro destacou que os governadores de cada estado se manifestaram favoravelmente à requisição dos TREs.