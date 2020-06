TSE dá aval para convenções partidárias virtuais

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por unanimidade de votos, a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha de candidatos que disputarão as eleições municipais previstas para outubro. Segundo o calendário eleitoral, as convenções partidárias deverão ocorrer entre o dia 20 de julho e 5 de agosto.

O posicionamento foi definido ao responder consulta formulada pelo deputado federal Hiram Manuel (PP-RR) sobre o tema, diante do quadro de pandemia do coronavírus enfrentado com o distanciamento social.

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, propôs, ao final de seu voto, que a presidência do TSE crie Grupo de Trabalho para estudar e definir regras, como a forma de registro do resultado das convenções ou em que local tais informações ficarão armazenadas.