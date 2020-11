TSE: eleição em Macapá confirmada para 6 e 20 de dezembro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta manhã de quinta, 19, as datas dos primeiro e segundo turno das eleições em Macapá: 6 e 20 de dezembro, respectivamente.

O pleito foi adiado em razão do apagão provocado por incêndio em um dos transformadores da subestação operada pela transmissora Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LTME), da qual a empresa privada Gemini Energy detém 85% de participação na linha e 14,96% são da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).

A interrupção do fornecimento de energia ocorre desde 3 de novembro e afeta 13 municípios no Estado do Amapá.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento no Estado já foi restabelecido em 80% da capacidade, mesmo patamar de antes do novo desligamento ocorrido na noite de ontem.