TSE estima R$ 60,4 mi em irregularidades em campanhas do 1º turno

Um relatório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou que os indícios de irregularidades em campanhas no primeiro turno das eleições municipais somam cerca de R$ 60,4 milhões em doações e pagamentos de serviços.

Foram registradas nas prestações de contas de campanhas, 1981 doadores com renda incompatível com a quantia repassada, que somaram, no total, mais de R$ 17 milhões em doações. Outras 9.068 doações que constam no relatório foram de pessoas sem emprego formal registrado, somando R$ 33,7 milhões e um total de R$ 573 mil foram doados por pessoas inscritas em programas sociais.

Do lado dos fornecedores das campanhas, o TSE identificou 1502 deles, que receberam cerca de R$ 2,7 milhões por serviços prestados às campanhas, sem registro na Receita Federal, ou na junta comercial. Outros 927 fornecedores de campanha que receberam mais de R$ 1,6 milhão tinham relação de parentesco com o candidato ou vice da chapa.

Entre as inconsistências encontradas, estão também o registro de quinze pessoas que, mesmo mortas, teria doado R$ 19.587,40 a candidatos no País.

Os dados foram mapeados a partir de cruzamentos com informações coletadas pela Receita Federal, pel Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Tribunal de Contas da União (TCU), Defensoria Pública Federal e Ministério da Cidadania.