TSE faz campanha para atrair mesários

Em meio à pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta sexta-feira, 14, uma campanha para convocar brasileiros a atuarem como mesários voluntários nas eleições municipais deste ano.

“Quero convocar brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um relevante serviço como mesários”, conclamou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

O chamamento, no entanto, não se aplica aos cidadãos enquadrados no chamado grupo de risco. Mesário voluntário é aquele eleitor que espontaneamente se oferece a atuar na recepção de votos e na condução dos trabalhos na seção eleitoral, contribuindo para a transparência das eleições e para o fortalecimento da democracia. Por conta da pandemia, a corte teme que o número de voluntários seja baixo por conta das medidas de distanciamento social.

“Se você não é do grupo de risco, venha ser um mesário voluntário. Inscreva-se no site da Justiça Eleitoral do seu Estado ou pelo e-título”, convocou o ministro. O pleito, para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ocorrerá nos dias 15 e 29 de novembro em 5.569 municípios do País.