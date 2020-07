TSE faz parceiria com hospitais e Fiocruz para elaborar protocolo de eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que fará parceria com a fundação Fiocruz e os hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein para elaborar o protocolo sanitário que será adotado nas eleições municipais nesta segunda-feira, 13. O presidente da Corte eleitoral, Luis Roberto Barroso, e técnicos do TSE ouvirão os infectologistas David Uip, do Sírio Libanês, Marília Santini, da Fiocruz, e Luís Fernando Aranha, do Albert Einstein na primeira reunião, que ocorre ainda nesta semana.

“O TSE oferecerá a maior segurança possível a mesários, eleitores e quem mais trabalhar na eleição”, escreveu Barroso nas redes sociais. Segundo nota da Fiocruz, a consultoria não terá custos aos cofres públicos e o ministro agradeceu as instituições em ofício.