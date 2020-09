TSE já recebeu pedidos para uso da Força Federal em 106 localidades no 1º turno

A quase dois meses das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já recebeu três pedidos de Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) solicitando o envio de Força Federal para 106 localidades no primeiro turno, marcado para 15 de novembro, a medida está prevista no Código Eleitoral. Os TREs do Maranhão, de Mato Grosso do Sul e do Amazonas requisitaram, respectivamente, o emprego de Força Federal em 98, cinco e três localidades dos Estados.

É responsabilidade do presidente da corte eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, analisar os pedidos. A Força Federal é usada durante as eleições para tentar garantir o livre exercício do voto, bem como a normalidade da votação e da apuração dos resultados nos municípios em que a segurança pública necessita de reforço.

Para o primeiro turno das eleições gerais de 2018, o TSE aprovou o envio de Força Federal para 510 localidades de 11 estados. Nas Eleições Municipais de 2016, o Tribunal aprovou pedidos de tropas federais para 467 locais de 14 estados.