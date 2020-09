TSE já registrou mais de 75 mil candidaturas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já registrou, até as 11h desta segunda-feira, 21, mais de 75 mil pedidos de registros de candidatura para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 2020. No total, 76.844 nomes já registraram sua participação no pleito de novembro.

Desse total, 3.201 requerimentos são para o cargo de prefeito, 3.204 de vice-prefeito e 70.439 de vereador. Do total de inscritos, 67% são homens, o equivalente a 51.471 candidatos, e 33% são mulheres, número que corresponde a 25.373 candidaturas, segundo o TSE. Os partidos e coligações têm até as 19h do dia 26 de setembro para a apresentação dos pedidos à Justiça Eleitoral.

O MDB foi o partido que mais registrou candidatos até agora (6.323), seguido por PP (6.232) e PSD (5.539).