TSE julga pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar nesta terça-feira, 9, ações que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, eleita em 2018. Os dois primeiros pedidos a serem pautados tratam sobre ataques cibernéticos ao grupo de Facebook “Mulheres Unidas contra Bolsonaro” que teria favorecido Bolsonaro.

Na duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) que devem ser julgadas hoje, os então candidatos à Presidência Marina Silva (Rede) e Guilherme Boulos (PSOL) alegam que, durante a campanha, em setembro de 2018, o grupo virtual ‘Mulheres Unidas contra Bolsonaro’, que reunia mais de 2,7 milhões de pessoas, sofreu ataque virtual que alterou o conteúdo da página. As interferências atingiram o visual e até mesmo o nome do grupo, que passou ser chamado de ‘Mulheres COM Bolsonaro #17’. O então candidato beneficiado com a mudança compartilhou a imagem alterada, agradecendo o apoio. Para os adversários, a atitude configurou abuso eleitoral.

A avaliação na corte eleitoral, porém, é de que esses questionamentos têm pouca chance de irem adiante, mas ainda há outras ações na lista para serem julgadas que preocupam mais o Palácio do Planalto, como as que tratam de disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp.

O relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, já votou contra os pedidos de Marina e Boulos em novembro do ano passado, mas o ministro Edson Fachin pediu vista do processo.

Em seu voto, o relator afirmou que, mesmo que tenha sido comprovada a invasão da página, as investigações não foram conclusivas quanto à sua verdadeira autoria. O ministro também acrescentou que a invasão ao perfil em rede social não teve gravidade capaz de causar ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições, informou o Broadcast Político.