TSE não consegue comprar urnas a tempo e seções terão mais eleitores

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enfrentou, em meio a remanejamentos de recursos e a pandemia, um atraso na licitação para comprar novas urnas eletrônicas para as eleições municipais deste ano e já admite que não terá tempo hábil para usar os equipamentos em novembro. Com isso, a Justiça Eleitoral já começou a planejar um remanejamento de eleitores que prevê um salto na média de pessoas por seção eleitoral de 380 para 430, informa o Estadão.

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, pretende discutir a licitação com os demais ministros da Corte, já que as novas urnas só poderão ser usadas em 2022, quando o tribunal será comandado pelos ministros Edson Fachin (de fevereiro a agosto) e Alexandre de Moraes (a partir de agosto). “Para utilização nas eleições de 2020, não há mais tempo hábil para a aquisição. Sobre 2022, o assunto será discutido com os próximos presidentes do tribunal”, informou o TSE.

O impasse ocorre enquanto o tribunal avalia ampliar a faixa de horário de votação justamente para evitar grandes filas e aglomeração de pessoas nos dias da eleição. Outra medida que a Corte considera é deixar de lado a biometria na identificação dos eleitores, por prolongar o tempo de votação e trazer riscos de contaminação.