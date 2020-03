TSE rebate Bolsonaro e reafirma ‘confiabilidade’ no sistema eletrônico

Após Jair Bolsonaro dizer que tem “provas” de que ganhou no 1º turno e que a eleição de 2018 foi “fraudada”, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu uma nota rebatendo as afirmações do presidente da República. Para a Corte, há “absoluta confiabilidade e segurança” no sistema eletrônico de votação e “jamais” foi comprovada fraude em mais de 20 anos de utilização da urna.

“Naturalmente, existindo qualquer elemento de prova que sugira algo irregular, o TSE agirá com presteza e transparência para investigar o fato. Mas cabe reiterar: o sistema brasileiro de votação e apuração é reconhecido internacionalmente por sua eficiência e confiabilidade”, diz a nota. “Eleições sem fraudes foram uma conquista da democracia no Brasil e o TSE garantirá que continue a ser assim.”