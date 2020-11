TSE: Resultados serão divulgados a partir das 17h

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começará a emitir a partir das 17h, deste domingo, 15, os Boletins de Urna (BUs) do primeiro turno das eleições municipais de 2020. As divulgações incluem os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas.

Ao longo de todo o domingo, o TSE disponibilizará ao público sete boletins, com informações diversas sobre o andamento do pleito e todo o País. São dados quanto a ocorrências envolvendo candidatos e não candidatos e urnas eletrônicas, por exemplo.

Neste ano, 147.918.483 pessoas estão aptas a votar. As eleições municipais serão realizadas em 5.567.