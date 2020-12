TSE valida eleição de Lindbergh Farias para Câmara do Rio

Por 6 votos a 1, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validaram nesta manhã de quinta-feira, 17, a eleição de Lindbergh Farias (PT) para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Com 24.912 votos, o petista foi o nono vereador mais votado no pleito realizado em 15 de novembro.

Lindbergh teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) por causa de uma condenação por improbidade administrativa, quando era prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

“Trago uma boa notícia: o TSE acaba de deferir, por seis votos a um, minha candidatura. Obrigado a todos que estiveram comigo na campanha e nesse último mês. Agora é esperar a diplomação e a posse. #alutacontinua”, comemorou o petista no Twitter.

A validação da eleição do petista teve os votos favoráveis dos ministros Luís Salomão, Tarcísio Vieira, Mauro Campbell, Sérgio Banhos, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. Apenas o ministro Edson Fachin votou contra.