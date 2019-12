Tucano adota ‘esquerdopatas’ e defende Weintraub

Vera Magalhães

Roberto Rocha, o novo líder do PSDB no Senado, tem vários cacoetes bolsonaristas: além de ter a bandeira do Brasil ao lado de seu nome no avatar do Twitter, o relator da reforma tributária na Casa adota palavras caras ao bolsonarismo, como “esquerdopatas”. Foi este o termo que usou para defender a gestão do ministro Abraham Weintraub (Educação), bombardeado até por setores do próprio olavismo.

“O ministro da Educação, Abraham Weintraub, desagrada os esquerdopatas, mas agrada os cidadãos brasileiros de bem. Ele tem nosso apoio e confiança para seguir mudando os rumos da política educacional brasileira”, escreveu ele na rede social neste domingo.

Foi bombardeado até por lideranças históricas do PSDB, como a economista Elena Landau, do Livres, que postou um comentário dizendo que ele “começou mal”.