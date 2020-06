Tucano de asas abertas para Bolsonaro

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que foi candidato ao governo do Maranhão em 2018, posou ao lado de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 5, e viu o presidente cutucar Flávio Dino (PCdoB), atual governador do Estado. “Vamos mudar o Maranhão, 2022 está aí”, disse Bolsonaro ao lado do tucano. “Espero que o Maranhão abandone o comunismo, abandone e socialismo e possa crescer”, afirmou o presidente. Rocha foi convidado de Bolsonaro na inauguração de um hospital de campanha em Goiás e retribuiu o favor com um vídeo em suas redes sociais, no qual agradece o governo pelo envio de respiradores ao Estado. Rocha é líder do PSDB no Senado.

Mensagem do presidente Bolsonaro ao Maranhão. pic.twitter.com/RnRErNxZp2 — Roberto Rocha ???????? (@SigaRoberto_) June 5, 2020