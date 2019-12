Tucano pede mais Tarcísio e menos Weintraub

Gustavo Zucchi

Em sua saideira da presidência da Comissão de Educação, o tucano Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) deixou um “conselho” para o ministro Abraham Weintraub. E também para o presidente Jair Bolsonaro, que estaria cogitando uma reforma ministerial para o início de 2020. “Se eu tivesse um pedido para fazer para o governo. Se eu tivesse esse alcance de ser atendido em uma sugestão, seria: sigam o perfil e a linha de trabalho do ministro Tarcísio Gomes de Freitas”, disse ao BRP.

“O ministro Tarcísio para mim dá um exemplo. Ele para mim é o melhor ministro do governo porque ele é focado em trabalho, em resultado, em soluções técnicas. Ele acorda pensando em trabalho, ele não fica com polêmica”, reforçou. “O Brasil não se conserta com quem produz a postagem que gera mais curtidas ou mais comentários.”