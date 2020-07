Tucanos defendem Serra após nova operação

Após uma nova operação da PF contra o senador José Serra (PSDB-SP), tucanos do partido saíram em defesa do ex-governador de São Paulo. O presidente estadual da sigla, Marco Vinholi, reiterou que confia na conduta de Serra e que espera que os fatos sejam esclarecidos pelo Judiciário.

“O PSDB de São Paulo reitera sua confiança no senador José Serra, pautada nos mais de 40 anos de uma vida pública conduzida de forma proba e correta. Mantemos nossa confiança no poder judiciário e no esclarecimento dos fatos”, disse Vinholi em nota.



Na manhã desta terça-feira, 21, agentes da Polícia Federal cumpriram mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a Serra. A PF apura se o tucano recebeu R$ 5 milhões em doações não contabilizadas em sua campanha para o Senado em 2014.