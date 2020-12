Tucanos já se movem para eleger Tasso para comando do Senado

Com Davi Alcolumbre (DEM-AP) fora da disputa pela presidência do Senado, parlamentares já iniciaram um movimento para tentar eleger o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para o cargo. O senador Plínio Valério (PSDB-AM) já fala abertamente nessa possibilidade.

“O STF zerou o jogo no Senado. Em entrevistas e lives sempre defendi o nome de Tasso Jereissati para o comando do Senado. O PSDB sempre foi decente no comportamento em relação ao processo. Com naturalidade, vamos dar o pontapé com Tasso candidato”, escreveu Plínio nas suas redes sociais.

“Não está cedo nem tarde para trabalharmos o nome de Tasso Jereissati para a presidência do Senado. Nós do PSDB temos 30 dias para mostrar que é o melhor nome nesse momento para aglutinar os apoios necessários nesse processo de sucessão no Senado”, acrescentou.