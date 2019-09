Tucanos podem mandar Aécio para Conselho de Ética

Marcelo de Moraes

A Comissão Executiva Nacional do PSDB deve decidir amanhã o futuro político do deputado federal Aécio Neves (MG) dentro do partido. A tendência é que a Executiva decida enviar a análise do seu pedido de expulsão para o Conselho de Ética da legenda.

Se isso acontecer, será uma derrota interna do tucano, já que ele vem se articulando politicamente para que o caso seja arquivado imediatamente e não haja punição disciplinar por conta das acusações de participação em irregularidades no escândalo envolvendo o empresário Joesley Batista e a JBS. /M.M.

