Tucanos querem impugnar filiação de Frota

Equipe BR Político

A filiação do deputado Alexandre Frota ao PSDB continua dando pano para manga no ninho tucano. Agora, alguns caciques da sigla, como o ex-deputado estadual Pedro Tobias e o ex-senador José Aníbal, tentam impugnar a filiação do deputado federal, segundo o Estadão. Eles argumentam que o pedido de filiação deve ser impugnado devido ao “vasto histórico de hostilidades ao PSDB e suas mais emblemáticas lideranças, tendo deferido ofensas ao à época presidente nacional do partido e candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin”. Aliás, o pedido contaria com apoio de Alckmin, segundo os tucanos.