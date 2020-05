‘Tudo aponta para uma crise’, diz Bolsonaro

Em uma sequência de mensagem publicada no Twitter neste sábado, 31, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “tudo aponta para uma crise“. O chefe do Executivo postou uma análise diferentes notícias dos principais jornais do País com análises das decisões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, entre outros.

“Tudo aponta para uma crise – Primeiras páginas dos jornais abordaram com diferentes destaques, as decisões envolvendo a atuação do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao governo Bolsonaro e seus aliados”, diz uma das mensagem postada pelo presidente. Ao todo, 14 tuítes foram publicados na sequência.

A primeira citação feita por Bolsonaro é sobre o pedido do ministro Celso de Mello, do STF, feito na noite de ontem à Procuradoria-Geral da União (PGR) para que seja o deputado Eduardo Bolsonaro seja investigado por “incitação à subversão da ordem política ou social previsto na Lei de Segurança Nacional”.

Entre outras questões, o presidente cita ainda o pedido da PF ao decano para que seja prorrogado em mais 30 dias o período para concluir o inquérito que apura se Bolsonaro interferiu na corporação.