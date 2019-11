Turismo ganha mais 7 órgãos de Cultura

Equipe BR Político

Em novo decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, Jair Bolsonaro transferiu do Ministério da Cidadania para o do Turismo mais sete estruturas da Cultura, além da Secretaria que substituiu a pasta ligada ao tema, cuja mudança tinha sido determinada na véspera, juntamente com a nomeação do dramaturgo Roberto Alvim para o comando da área.

Agora estão no guarda-chuva de Marcelo Álvaro Antonio, investigado pelo escândalo do laranjal do PSL, a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Fundação Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares e a Fundação Nacional de Artes (Funarte).

Pelo decreto da véspera, já haviam o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Comissão do Fundo Nacional de Cultura e seis secretarias vinculadas à geral.