TV aliada de Bolsonaro frita Guedes

A edição de quinta-feira, 24, do Jornal da Record, emissora alinhada ao governo de Jair Bolsonaro, dedicou 3’12” para fritar a atuação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em ações voltadas ao combate do novo coronavírus. A reportagem em tom editorializado ainda destaca o espaço que o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, vem ocupando no vácuo deixado por Guedes.

Segundo a reportagem, a ausência de Guedes e equipe no anúncio do Plano Pró-Brasil “sinaliza a perda de poder daquele que foi considerado um dos superministros do governo”. “Braga Netto vem se tornando um líder do ponto de vista de resolver o problema da economia no atual momento”, opina um economista entrevistado pela reportagem.

Cinco pontos foram apontados pela reportagem como erros de Guedes no ministério. São eles: “Demora para entender e agir diate da crise; dificuldade de diálogo com o Congresso Nacional; não apresentar soluções para atender às camadas mais pobres; esquecimento da área social e aposta apenas no liberalismo extremo; e conhecer mais de mercado financeiro do que de economia.”

Em determinado momento, o repórter chega a dizer que “um exemplo da falta de sensibilidade de Guedes com os mais pobres foi a recomendação para que o governo vete a ampliação de acesso a idosos carentes do Benefício de Prestação Continua (BPC)”.