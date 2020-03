Twitter apaga publicações de Bolsonaro pelo fim do isolamento

O Twitter agiu rápido no domingo, 29, ao deletar duas postagens do perfil do presidente Jair Bolsonaro publicadas no mesmo dia por violação às normas da rede social. Os tuítes mostravam interação física de Bolsonaro com pessoas nas ruas de Brasília. As mesmas postagens também foram publicadas no Facebook, mas permanecem na plataforma. Num deles, Bolsonaro aparecia entrando em uma casa de carnes em Sobradinho cercado de desconhecidos. Ele diz que “o desemprego tem apavorado as pessoas” e afirma, sem apresentar de qual estudo tirou tal informação, que o País só fica imune ao coronavírus depois que 60 a 70% for infectada. Em outro tuíte, o presidente aparece ao lado de simpatizantes na porta do Palácio da Alvorada, justificando, durante 20 minutos, sua postura de defender o fim do isolamento social para proteger o comércio, especialmente de ambulantes. Nessa ocasião, Bolsonaro diz que é preciso enfrentar o coronavírus “como homem, não como moleque”.