Twitter classifica tuíte de Bolsonaro como ‘informação enganosa’

O Twitter classificou um tuíte de Jair Bolsonaro sobre o fictício “tratamento precoce” contra o coronavírus como “informação enganosa”. A postagem do presidente propagava o uso de medicamentos cuja eficácia contra a covid-19 já foi desmentida por diversos estudos. A plataforma colocou um aviso na mensagem de Bolsonaro, mas não a removeu. Ainda é possível acessar o tuíte, caso o usuário queira.

“Este Tweet violou as Regras do Twitter sobre a publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que esse Tweet continue acessível”, diz a mensagem.