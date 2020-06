Twitter tira do ar vídeo de campanha de Trump sobre protestos

Dez dias depois da primeira reação do Twitter contra “tuíte enganoso” do presidente Donald Trump, a rede tirou do ar nesta sexta, 5, um vídeo de tributo a George Floyd que faz parte da campanha eleitoral do republicano após receber reclamações relacionadas a direitos autorais. Com narração do próprio, o material inicialmente fala da tragédia que não devia ter ocorrido, do quanto Trump entende a dor das pessoas que foram protestar contra o asfixiamento do americano negro, do quanto o episódio chocou os EUA pelo horror e tristeza e do apoio que ele oferece aos participantes.

Na sequência, porém, Trump diz que o que está se vendo não tem nada a ver com justiça, mostrando imagens de saques de vários estabelecimentos comerciais. Ele diz que a memória de Floyd está sendo desonrada por anarquistas, vândalos e antifas, se colocando como “amigo” daqueles que buscam justiça e paz. Termina afirmando que o país não vai se render às hostilidades, posto que, segundo ele, todos têm direito a segurança, “um direito sagrado”.

A resposta agressiva de Trump aos protestos contra a violência policial causaram um efeito raro nos EUA: uma revolta de ex-generais contra o presidente, acusado de politizar as Forças Armadas ao ameaçar enviar tropas para esmagar as manifestações. Nesta semana, pelo menos quatro importantes líderes militares romperam o silêncio e criticaram Trump.

“Nós respondemos a reclamações válidas sobre direitos autorais enviadas para nós pelo detentor dos direitos e seus representantes”, disse um porta-voz do Twitter. As eleições presidenciais nos EUA estão previstas para novembro.