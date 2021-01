Um dia após citar ‘ressurgimento’ de pastas, presidente nega recriação de ministérios

Um dia depois de afirmar que poderia fazer “ressurgir ministérios” a depender quem seja eleito para as presidências da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro negou, neste sábado, 30, a possibilidade de recriar pastas. Segundo ele, ontem, ao citar essa possibilidade, estava apenas fazendo um elogio à competência dos secretários da Pesca, Esporte e Cultura.

“Não tem recriação do ministério. Eu escolhi os três secretários, que fazem um brilhante trabalho. O elogio que dei pra eles no trabalho que eles fazem eles mereciam ser ministros. Não é criar ministérios como deram a entender para negociar com quer que seja. Não é fácil criar ministério. É burocracia, um pouco mais de despesa. Não está previsto”, disse.

O chefe do Executivo, porém, indicou a possibilidade de mexer na disposição de seus quadros afirmando que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, poderia assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente ocupada interinamente por Pedro Nunes Marques.

“O Onyx? Volta. Conheço há muito tempo. Me ajudou muito. Acredito no trabalho dele. Chamo o Onyx de coringa, ele está pronto para ir para qualquer ministério”, respondeu Bolsonaro ao ser questionado se Onyx voltaria ao Palácio do Planalto para assumir a Secretaria-Geral.