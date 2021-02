Aliados do presidente Jair Bolsonaro avaliam que ele já não conta mais com a possibilidade de criação do Aliança pelo Brasil a tempo da disputa da eleição de 2022.

Hoje, integrantes do seu grupo político acreditam que uma possibilidade forte é que ele se filie ao Patriotas, onde teria carta branca para agir.

Bolsonaro sabe que essa definição não pode demorar muito a ser tomada porque seu grupo político precisa se organizar previamente para disputar as eleições regionais.