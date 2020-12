União Europeia começa vacinação em massa contra a covid-19

Países da União Europeia iniciaram neste sábado sua vacinação em massa contra a covid-19. O bloco, em uma ação unificada, já tem 300 milhões de doses para imunizar sua população. A vacina que está sendo utilizada é da Pfizer, feita pela empresa americana em parceria com a alemã BioTech. Assim, potencias econômicas como Alemanha e França iniciam sua vacinação ao mesmo tempo que outros países do bloco, como Espanha, Bélgica, Bulgária e Áustria. Já no Brasil, ainda não há data para que se comece uma campanha de imunização.