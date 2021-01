União Europeia em pé de guerra por atraso de fabricantes de vacinas

Países da União Europeia pressionam os fabricantes de vacinas, especialmente a AstraZeneca, a cumprir com prazos de entrega do imunizante contra a covid-19. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu transparência às empresas sobre a exportação das doses a nações fora do bloco.

“Europa investiu bilhões (2,7 bilhões de euros) para ajudar a desenvolver as primeiras vacinas contra a covid-19 no mundo (…) e agora as companhias devem cumprir (os acordos). Elas devem cumprir com suas obrigações, por isso, estabelecemos um mecanismo de transparência na exportação”, disse ela nesta terça, 26, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

Até a noite de ontem, representantes do bloco discutiam com a AstraZeneca a entrega de doses em atraso. “As discussões com a AstraZeneca foram insatisfatórias pela falta de clareza e explicações insuficientes”, apontou a comissária europeia de Saúde, Stella Kyriakides. A União Europeia vacinou, até o momento, 2% de sua população, atrás do Reino Unido (6%) e Estados Unidos (10%).

A pressão pode resultar na negociação para que a AstraZeneca informe com antecedência ao bloco sobre planos de exportação da vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. O medicamento ainda não foi autorizado pela agência europeia de medicamentos (Ema), o que é esperado para esta sexta-feira, 29.

A Pfizer/BionTech também estão na mira da Comissão Europeia por também ter anunciado atraso no abastecimento do imunizante. A Suécia, inclusive, ameaça paralisar o pagamento à farmacêutica americano caso o problema não seja resolvido, segundo reportou o jornal Dagens Nyheter.

O acordo da AstraZeneca com a UE é de entrega de 100 milhões de doses da vacina no primeiro trimestre, mas anunciou que forneceria metade do pactuado.