Gustavo Zucchi

A provável última “missão” de Eduardo Bolsonaro na Câmara ficou mais perto de ser completada. O plenário da Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, 4, requerimento de urgência para votação do acordo com os EUA pela base de Alcântara, no Maranhão. 330 deputados votaram favoravelmente ao requerimento e 98 foram contrários.