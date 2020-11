Urnas começam a fechar e contagem de votos inicia nos Estados Unidos

A votação em urnas eleitorais já começou a fechar em lugares dos Estados Unidos em uma das eleições americanas mais polarizadas dos últimos tempos. Os estados com tendência republicana Kentucky e Indiana já têm locais com votação encerrada. Com isso, foi dada a largada da contagem dos votos presenciais. Além dos dois estados, a contagem já iniciou também na Flórida, Virginia e New hampshire. Até as 3 da manhã do horário de Brasília todas as urnas estarão fechadas no país.

Neste ano, com uma quantidade recorde de votos antecipados e por correio, é esperado que a apuração em diversos estados demore mais do que nos anos anteriores, o que, como você leu no BRP, pode atrasar o anúncio da vitória. Mesmo com o início da contagem dos votos na noite desta terça, há risco desta quarta ainda ser dia de indefinição sobre quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.

Outra tônica do pleito deste ano são as ameaças do presidente Donald Trump de questionar os resultados e entrar na Justiça contra supostas fraudes caso os resultados não o dêem a vitória, o que tumultua ainda mais os anúncios do resultado do pleito. No país, é praxe que o candidato que tem a derrota indicada na maioria dos colégios eleitorais faça um discurso de concessão da vitória ao oponente para pôr fim às incertezas. Trump já afirmou que não preparou um discurso do tipo.

Os estados apontados como “campos de batalha”, onde o resultado, com base nas pesquisas de intenção de voto, é incerto, são Florida, Nevada, Colorado, Arizona, Ohio, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Texas, Georgia, Carolina do Norte, Virginia, Columbia District e New Hampshire, de acordo com a CNN americana.