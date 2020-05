Uso de máscara no Estado de SP será obrigatório a partir do dia 7

O governador João Doria (PSDB-SP) anunciou nesta tarde de segunda, 4, que o uso de máscara será obrigatório a partir do dia 7 em todo o Estado de São Paulo em razão da disseminação do novo coronavírus. Atualmente, o equipamento de proteção é obrigatório apenas em transporte público e privado. Segundo dados de ontem do governo, há 2.627 óbitos por covid no Estado e 31.772 casos confirmados da doença. O índice de isolamento social verificado no Estado foi de 59% e, na Capital, de 58%. Já a taxa de ocupação no Estado para leitos de UTI é de 67,9%, e na Grande SP, 89.