Uso de máscara será obrigatório em transporte público de SP

A partir do dia 4 de maio, segunda que vem, os usuários de transporte público coletivo da capital paulista estarão obrigados a usar máscaras como medida de contenção da disseminação do novo coronavírus. Segundo o governador João Doria, o decreto será publicado na quinta, 30, no Diário Oficial do Estado. A medida atinge também a região metropolitana de São Paulo. Além dos ônibus municipais e intermunicipais, metrô e trens da CPTM, a medida se aplica também a motoristas de aplicativos e taxistas. Em caso de descumprimento do decreto, advertências e multa poderão ser aplicadas. Até ontem, a covid-19 havia contaminado 24.041 pessoas e matado 2.049 no Estado.