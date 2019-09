Uva e alho egípcio serão importados para o Brasil

Equipe BR Político

Após anunciar que o Egito autorizou a entrada de produtos lácteos brasileiros no País, a ministra Tereza Cristina avisou que o Brasil deverá permitir a entrada da uva e do alho egípcio. “Durante muitos anos ficamos fechados, o Brasil agora tem pressa por essa abertura [de mercado]”, disse a ministra em nota distribuída por sua assessoria. Neste domingo, 15, a ministra esteve com o ministro da Agricultura e Recuperação de Terras do Egito, Ezz el-Din Abu Steit, para tratar de outros possíveis negócios, como de laranjas pelo Brasil e o envio de caprinos e ovinos para o Egito, segundo o Broadcast Político.