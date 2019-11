Vaccari, Zé Dirceu e Renato Duque na fila da soltura

Equipe BR Político

Além do ex-presidente Lula, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-ministro José Dirceu (Casa Civil) e o ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque também apresentaram pedidos de soltura nesta sexta, 8, após o STF derrubar prisões após condenação em segunda instância.

Outros 12 condenados da Operação Lava Jato podem solicitar a liberdade, mas há exceções, como o caso do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão. Ambos estão detidos em prisão preventiva — dispositivo legal que não é afetado pela mudança do entendimento do Supremo.