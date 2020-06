Vacina contra covid-19 de Oxford será testada no Brasil

De acordo com a publicação do Diário Oficial da União na noite de terça, 2, a vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, será testada também em dois mil brasileiros. Das mais de 70 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, é a que se encontra em estágio mais avançado.

A diretora do Instituto para a Saúde Global da Universidade de Siena e pesquisadora brasileira especialista em doenças infecciosas e prevenção por vacinas, Sue Ann Costa Clemens, foi uma das articuladoras para trazer os testes ao Brasil. Com o apoio do Ministério da Saúde e da Anvisa, os testes ocorrerão em São Paulo e no Rio de Janeiro, os dois Estados com mais casos no País, com 118.295 e 56.732 casos confirmados, respectivamente, de acordo com últimos dados do Ministério da Saúde.

Em São Paulo, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) irá conduzir os testes e a infraestrutura médica e os equipamentos serão custeados pela Fundação Lemann. Os voluntários deverão estar na linha de frente do combate ao coronavírus e não podem ter testado positivo para o vírus.