Vacina da Johnson & Johnson testada na UFMG tem estudo paralisado

A Johnson & Johnson suspendeu os ensaios clínicos de uma vacina contra a covid-19 na segunda-feira, 12, depois de um dos participantes apresentar uma “doença inexplicada”. A vacina é uma das quatro que receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para realizar testes da fase 3 de ensaios clínicos no Brasil e é testada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A Anvisa informou nesta terça, 13, que o caso ocorreu no exterior.

A empresa informou que a suspensão significa apenas uma pausa no estudo. Segundo a Anvisa, a inclusão de mais participantes nos testes do imunizante aqui no Brasil só poderá ocorrer, a partir de agora, quando houver autorização da agência após uma análise dos dados da investigação. A Anvisa informou que decidirá pela continuidade ou interrupção permanente dos testes.