Vacina de Oxford gera resposta imunológica em adultos de todas as idades

O imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford gera resposta imunológica e adultos de todas as idades, incluindo os acima de 70 anos, informa o estudo dos testes clínicos da fase 2 publicados nesta quinta-feira, 19 na revista científica The Lancet.

A vacina se encontra na fase 3 de testes e as empresas estimam que os resultados preliminares da análise da última fase podem sair antes do fim do ano. Os resultados indicarão a eficácia da vacina e são o dado necessário para protocolar um pedido de aprovação por agências regulatórias nos países.

Para a fase 2, cujo resultado foi publicado hoje, foram testadas 560 pessoas saudáveis, divididas em três grupos de faixas etárias: 18 a 55 anos, 56 a 69 anos e 70 anos de idade ou mais. Já na terceira fase, foram mais de 30 mil participantes, inclusive no Brasil, onde o estudo é coordenado pela Universidade Federal de São Paulo. O governo federal já reservou 100 milhões de doses do imunizante que distribuirá usando a estrutura da Fiocruz caso seja aprovada pela Anvisa.