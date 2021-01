A gerência de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também recomendou com ressalvas a aprovação para uso emergencial da vacina de Oxford com a AstraZeneca. Da mesma forma que aconteceu com a CoronaVac, os técnicos da agência apontaram que é necessário manter “monitoramento de incertezas e reavaliação periódica” do imunizante, mas que devido a situação da pandemia do Brasil é recomendado seu uso.