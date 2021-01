Habemus dia D?

O tão esperado “dia D” para início da vacinação contra a covid-19 pode ser daqui a exatos sete dias. De acordo com o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a data de 21 de janeiro foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 14, pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em conversa com a Frente Nacional dos Prefeitos.

O parlamentar, que é médico, disse recomendar a imunização. “Não importa qual, se for aprovada pela Anvisa é de confiança”, escreveu nas redes sociais.

A data coincide com o prazo anunciado ontem, em pronunciamento do ministro em Manaus. Pazuello disse que “quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, três ou quatro dias depois nós estamos distribuindo a vacina pelo Brasil. Ponto. A Anvisa vai se pronunciar no dia 17, botem aí os números para frente”.

Aguardemos a cor da fumaça.