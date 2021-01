Vacinação em Manaus segue paralisada desde quarta-feira

A vacinação contra a covid-19 em Manaus segue paralisada neste sábado, 23, desde a noite de quarta-feira, 20, após denúncias de pessoas que desrespeitaram a fila de imunização dos grupos prioritários. O caso é alvo de investigação pelo Ministério Público.

Segundo a prefeitura da capital amazonense informou no final da tarde de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde não havia fornecido a lista quantitativa e nominal dos profissionais de saúde que deveriam ser vacinados. Esse é mais um capítulo do colapso do sistema de saúde da cidade agravado pela falta de oxigênio nos hospitais.

“O não recebimento da relação nominal dos intensivistas e demais profissionais das UTIs das unidades estaduais, impossibilitando a retomada da imunização na rede de saúde, já foi comunicado aos órgãos de controle, que desde o início da semana acompanham os trabalhos de imunização, tendo recomendado, entre outras providências, que as secretarias forneçam as listas de funcionários já vacinados e a vacinar”, afirma a prefeitura.

O governo estadual ainda não se pronunciou.