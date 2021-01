Vacinação no Rio será junto com a nacional

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que a vacinação na cidade contra o coronavírus acontecerá quando o Ministério da Saúde definir a data do Plano Nacional de Imunização. Ontem, Paes chegou a dizer que a prefeitura compraria vacinas do Instituto Butantan e vacinaria no dia 25 de janeiro, data prevista para o começo da aplicação da Coronavac em São Paulo.

Agora, Paes disse que o Rio não pretende mais adquirir a vacina diretamente do Butantan aguardando pelo plano nacional. A expectativa de Paes é que a vacinação nacional também aconteça no fim de janeiro.