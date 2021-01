‘Vacinas são arma para conter a pandemia, não instrumento político’, diz embaixador chinês

O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, reafirmou, nesta terça-feira, 26, que o atraso na liberação do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) ao Brasil deu-se por questão “técnica”, não “política”. Ontem, o governo do país asiático liberou a exportação de 5,4 mil litros de insumo ao Brasil, a previsão é de que a carga chegue em 3 de fevereiro. Com isso, o Instituto Butantan poderá iniciar a produção do imunizante em solo brasileiro.

Em reunião virtual com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta manhã, o embaixador afirmou que as vacinas não são uma arma política.

“Em relação à autorização para exportação dos insumos da vacina, acredito que todos sabemos muito bem que se trata de uma questão técnica, não política. As vacinas são uma arma para conter a pandemia e garantir a saúde do povo, e não um instrumento político”, afirmou Wanming.

Ontem, logo depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a liberação dos insumos, o governo paulista emitiu nota em que diz que todo o acordo foi realizado pela esfera estadual, via Instituto Butantan, sem apoio do governo brasileiro.

O embaixador destacou ainda a cooperação entre Brasil e China no enfrentamento da pandemia, em especial no desenvolvimento da Coronavac, vacina produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

“Gostaria de destacar que os avanços significativos da cooperação entre a Sinovac e o Instituto Butantan evidenciam atitude científica e rigorosa dos pesquisadores de ambos os países. Neste momento, a Coronavac está sendo aplicada em todo o Brasil. Isso demonstra que a nossa cooperação beneficia não só os paulistas como também todo o povo brasileiro”, disse.

O embaixador chinês disse ainda que, como a situação da pandemia é “incerta”, o país está disposto a manter diálogo com o Brasil para contribuir ainda mais no combate à covid-19 no País.

“A parte chinesa atribuiu muita importância às populações no desenvolvimento da vacina. Gostaríamos de consolidar nas cooperações entre as duas partes que a situação da pandemia ainda é incerta. Haverá uma demanda urgente de longo prazo pela vacina. A parte chinesa está disposta a manter comunicações com o governo federal do Brasil, com o governo estadual de São Paulo e apoiar em conjunto a parceria entre a Sinovac e o Butantan, de maneira que a Coronavac contribua ainda mais no combate à pandemia no Brasil”, disse.