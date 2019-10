Vai ter VAR para conferir listas do PSL

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai se pronunciar logo mais para falar de duas listas de assinaturas de deputados do PSL na disputa pela liderança do partido na Casa: a da ala bolsonarista tem 27 assinaturas para substituir Delegado Waldir (GO) por Eduardo Bolsonaro (SP), enquanto a ala pró-Luciano Bivar, presidente da legenda, apresentou 32 assinaturas. O PSL tem 53 deputados.

Desde fevereiro, ainda não deu em nada o aparecimento de um voto a mais na votação vitoriosa de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Oitenta e um senadores apresentaram 80 envelopes com seus respectivos votos, mas apareceram 82 cédulas. A Casa tem 81 senadores.