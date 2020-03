‘Vai terminar quando a maioria da população tiver anticorpos’

O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, fez uma previsão de quando deve terminar a pandemia de coronavírus no Brasil. Terra, que tem defendido que medidas de contenção são ineficientes, ao contrário da maioria dos infectologistas, disse que a doença irá parar de crescer quando “a maioria da população tiver anticorpos”.

“O coronavírus já estava disseminado entre nós quando se confirmaram os primeiros casos.O vírus deve estar em grade número de famílias com portadores sintomáticos e assintomáticos! O diagnosticado é só a ponta do iceberg”, afirmou. Na última semana, a previsão do presidente Jair Bolsonaro era de que a normalidade possa voltar “em seis ou sete meses”.