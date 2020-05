Valeixo declara que Bolsonaro queria diretor ‘com mais afinidade’

Em depoimento prestado na sede da Polícia Federal, em Curitiba, sobre eventual interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação, o ex-chefe da PF Maurício Valeixo afirmou nesta segunda, 11, que o presidente Jair Bolsonaro lhe disse que queria um diretor-geral com quem tivesse mais “afinidade”, apesar de de o chefe do Planalto ter dito que não teria “nada contra a sua pessoa”. A oitiva começou às 10h e até 16h20 não havia terminado.

O depoimento de Valeixo foi determinado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator da investigação que apura as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro a Bolsonaro quando anunciou sua saída do governo. Atendendo a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, o decano da Corte também determinou oitivas de outros quatro delegados, três ministros e da deputada Carla Zambelli (PSL-SP).