‘Vamos continuar com as mesmas ligações’ com EUA, diz Mourão

No dia em que fecham as urnas para a definição do próximo presidente dos Estados Unidos, com um cenário indefinido que indica boas chances ao candidato democrata, Joe Biden, o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão afirmou que as “ligações” entre Brasil e EUA continuarão as mesmas mesmo com uma vitória do oponente de Donald Trump.

“O relacionamento do Brasil com Estados Unidos e um relacionamento de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem suas prioridades, suas características, então pode ter algumas mudanças pontuais, mas no conjunto da obra, vamos continuar com as mesmas ligações”, disse Mourão nesta terça-feira, 3.

O presidente Jair Bolsonaro e sua família já declararam o apoio a Trump repetidas vezes. O chefe brasileiro chegou a protagonizar inclusive um atrito público com Biden durante o período eleitoral. Com uma possível vitória do democrata, o Brasil pode sofrer uma pressão internacional ainda maior em torno principalmente da questão da preservação do meio ambiente, pauta cara ao Partido Democrata americano.