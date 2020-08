‘Vamos tocar a vida’, diz Bolsonaro sobre 100 mil mortos por coronavírus

Jair Bolsonaro, novamente, deu mais uma declaração polêmica ao falar do coronavírus. Com o Brasil perto de atingir a triste marca de 100 mil mortos, o presidente da República disse em sua “live” semanal que é necessário “tocar a vida”. “A gente lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje… Vamos tocar a vida. Tocar a vida e buscar uma maneria de se safar deste problema”, disse o presidente ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello.

Durante a transmissão, Bolsonaro ainda voltou a fazer propaganda da hidroxicloroquina, afirmando que o medicamento fez efeito para ele e para parte de seus ministros que estiveram doentes. Colocou em dúvida ainda os números da doença, afirmando que médicas “poupam” autópsias ao determinar que a causa da morte foi coronavírus.